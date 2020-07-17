Минобороны Азербайджана о последних данных о ситуации на Товузском направлении

В настоящее время ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Об этом АПА сказал начальник пресс-службы Министерства обороны Вагиф Даргяхлы, передает Day.Az.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими днями сегодня на территории спокойно: "После карательных мер, предпринятых азербайджанской армией против врага, пресечен обстрел деревень и населенных пунктов. Тем не менее противник продолжает обстреливать наши позиции на передовой. В этом направлении также принимаются необходимые меры для пресечения деятельности противника. В настоящее время оперативная обстановка находится под полным контролем".

В.Даргяхлы обвинил вражескую сторону в сокрытии своих потерь: "Мы распространяем видео операций, которые мы проводим против врага. Очевидно, что враг скрывает свои потери. По имеющейся у нас информации, потери врага исчисляются сотнями. Как всегда, они скрывают потери".