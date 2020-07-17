Пашинян признал победу Президента Ильхама Алиева

На заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе в Минске премьер-министр Армении Никол Пашинян признал поражение в недавних боях с ВС Азербайджана. Армянский премьер признал безоговорочную победу Президента Ильхама Алиева. Победу его политики, победу его принципиальной позиции.



Пашинян - при том, что именно его войска развязали напряженность на азербайджано-армянской границе - заявил, что альтернативы мирным переговорам нет. По его словам, "силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам".

Очевидно, что спасти свою шкуру Пашиняну - а именно за этим он вдруг сорвался в Минск после разгрома от Азербайджана - не удалось. Пашинян пытался заручиться поддержкой ОДКБ, параллельно отправлял своего министра обороны на переговоры в НАТО, пытаясь хоть там получить одобрение или обещания поддержки.



Ничего не вышло. Из союзников у лузера Пашиняна - только Ким Кардашьян. Да и та от Азербайджана и азербайджанской армии не спасет.