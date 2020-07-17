https://news.day.az/politics/1254279.html Армяне напали на азербайджанцев, устроивших мирную акцию в Лондоне - есть раненый - ВИДЕО
Армяне напали на азербайджанцев, устроивших мирную акцию в Лондоне - есть раненый - ВИДЕО
Армяне устроили очередную провокацию в отношении Азербайджана в Лондоне.
Как передает Day.Az, во время мирной акции азербайджанцев перед посольством Армении в Лондоне армяне устроили драку, напав на одного из наших соотечественников, и нанесли ему увечья.
Лондонской полиции пришлось разнимать стороны.
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