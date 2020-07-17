Бахруз Гулиев: Мы готовы дать противнику достойный отпор во имя Родины

На участке Товузского района границы Азербайджана с Арменией доблестная азербайджанская армия решительно пресекла провокацию противной стороны, армянским оккупантам был дан достойный отпор. Это вселяет чувство гордости в любого азербайджанца, который любит свою Родину. Сердце каждого патриота переполнено негодованием, но в то же время, демонстрируя солидарность, они со своим Верховным Главнокомандующим.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседания Кабинета министров, посвященном итогам первой половины 2020 года.

По его словам, солидарность оппозиционных политических партий и распространенное ими заявление позволяет говорить о том, что общенациональные интересы всегда проявляются на самом высоком уровне.

"С сожалением хочу отметить, что во время шествия патриотической азербайджанской молодежи в ночь с 14 на 15 июля в столице группы провокаторов, заранее проинструктированные представителями "пятой колонны", попытались реализовать свои гнусные планы. Их действия, направленные на нарушение общественного порядка, факты сопротивления полиции, показали кто именно замешан в этом деле. В своем выступлении глава государства скрупулезно проанализировал и аргументированно прокомментировал этот вопрос. Глава государства не исключает, что некие провокационные силы, наши недоброжелатели, представители "пятой колонны", предатели могли совершить там какую-то провокацию. Во-вторых, вероятно они получили приказы от своих внешних покровителей. В-третьих, провокационные группы, состоящие из радикальных оппозиционеров, скандируя отличные от общенациональных лозунги, на самом деле разоблачили себя. Но мы готовы дать противнику достойный отпор во имя Родины, государства, должны оказывать поддержку для разоблачения таких элементов", - сказал Гулиев.

По его словам, в тот период, когда противнику был дан достойный отпор, оккупант был отброшен, другие провокационные группы приступили в социальных сетях, на сайтах и других носителях информации к своим злодеяниям, направленным на введение общественности в заблуждение.

"Это доказывает, что когда армянские агрессоры активизировались на границе, а эти элементы ожили внутри страны. Разумеется, каждому из них будет дан надлежащий урок. Такие лица наказывались и раньше, будут наказаны и впредь. Но не стоит забывать, что внутренние враги хуже армян, что неоднократно подтверждала история. Сегодня наши земли под оккупацией как раз по вине дезертиров ПНФА. Они заняты умножением политического капитала, маскируясь болезненным для всех нас вопросом Карабаха. Но пусть никто не сомневается, что их деяния будут разоблачаться и в дальнейшем, поскольку им противостоят сотни тысяч государственников, весь любящий Родину народа", - добавил Бахруз Гулиев.