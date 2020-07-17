В Польше предотвращена армянская провокация

Азербайджанцы, живущие в Польше, предотвратили провокацию, которую намеревались совершить армяне перед посольством Азербайджана в Варшаве.

Как сообщили в пятницу Day.Az в посольстве Азербайджана в Польше, Армяно-Польский социальный комитет разместил в социальной сети публикацию с приглашением на спонтанный митинг перед административным зданием посольства в 14:00 16 июля.

Узнав об этом, члены Ассоциации азербайджанцев Польши и Совета азербайджанцев Польши, а также множество других азербайджанцев собрались 16 июля перед посольством.

Посольство подготовило и разместило на ограде представительства транспаранты большого размера, разоблачающие агрессивную политику Армении, военную провокацию, совершенную этой страной в Товузском направлении государственной границы двух стран, а также фотографии армянских зверств, совершенные в Ходжалы. Помимо этого, перед зданием посольства были представлены брошюры и книги, ранее подготовленные посольством на польском языке на тему армянской агрессии, Ходжалинского геноцида, последствий оккупации азербайджанских земель Арменией и Нагорного Карабаха. Эти материалы также раздавались проходящим перед посольством людям.

Около 100 азербайджанцев, собравшиеся перед посольством, вышли к армянам с флагами в руках и скандируя лозунги под звуки Государственного гимна Азербайджана, Национального марша (азербайджанский солдат), "Сары гялин", увертюры из оперы "Короглу", Дженги, "Далгаланырды гара дениз", песни "Азербайджан" в исполнении Муслима Магомаева. В армянской же акции приняли участие всего порядка 20 человек.

Благодаря мерам предосторожности посольства и активности азербайджанцев армяне были вынуждены провести свою акцию не привлекая внимания в отдалении от посольства, окруженные полицейскими автобусами.

Таким образом, акция, проведенная по инициативе Армяно-Польского социального комитета, не дала желаемого результата, напротив, общественность Польши была проинформирована об агрессивной политике Армении.

После акции посол Гасан Гасанов пригласил азербайджанцев в здание посольства, подробно проинформировал их о ситуации в Азербайджане, о деятельности Верховного Главнокомандующего, боях доблестной армии Азербайджана.

В завершение было зачитано и единогласно принято обращение главы Ассоциации азербайджанцев Польши Халила Гасанова и председателя Совета азербайджанцев Польши Фарида Джафарли к Верховному Главнокомандующему Азербайджана.