В Азербайджане идут тактические учения Отдельной общевойсковой армии

В Отдельной общевойсковой армии продолжаются батальонные и дивизионные тактические учения с боевыми стрельбами. В ходе тактических учений были отработаны вопросы взаимодействия между подразделениями гаубичной артиллерии, авиации, противовоздушной обороны (ПВО) и другими подразделениями.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны, в Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется проводимым в батальонах и дивизионах тактическим учениям с боевыми стрельбами, которые являются высшей формой слаживания подразделений и совершенствования полевых навыков личного состава.

Тактические учения с боевыми стрельбам гаубичного артиллерийского дивизиона проводились в условиях, приближенных к боевым.

В ходе учений также были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией. Совместно с подразделениями ПВО были выполнены действия против средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов противника.

Личный состав показал положительные результаты в выполнении тактических и огневых задач.