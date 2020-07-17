Международным организациям следует наказать Армению за провокации на границе с Азербайджаном

Армения должна быть наказана международными организациями за недавние провокации на границе с Азербайджаном.

Об этом в пятницу сказал Day.Az член Коллегии адвокатов Азербайджана, юрист Расул Гасанзаде.

По его словам, Армения по сути являясь террористическим государством, игнорирует требования международного права, международного гуманитарного права и любые нормативно-правовые документы, принятые на уровне международных организаций.

"Армения демонстрирует свою террористическую сущность на всех уровнях. Поэтому Азербайджан борется с врагом не только на уровне вооруженных сил, но и в целом по всем направлениям. Сегодня наши граждане, проживающие за рубежом, проводят митинги перед посольствами Армении. Также наши соотечественники в России отказываются от торговых отношений с армянами", - сказал Гасанзаде.

Он отметил, что руководство Коллегии адвокатов Азербайджана на международных мероприятиях, онлайн-встречах и конференциях, в которых оно принимает участие, призывает Армению к правовым действиям в соответствии с требованиями Женевской конвенции, требует освобождения азербайджанцев - Дилгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники во время посещения могил своих родственников на своей земле.

"Но сегодня миром правит не только принцип справедливости, но и принцип насилия. Недостаточно быть справедливым. Сегодня азербайджанское государство и его политическое руководство сражаются с врагом вместе с азербайджанским народом. Сегодня нашего военного потенциала достаточно, чтобы победить врага на всех фронтах. Уверен, что в ближайшее время мы одержим победу над Арменией", - сказал Расул Гасанзаде.

Адвокат отметил, что международные организации сегодня неспособны оказать давления на армян.

"Четыре резолюции ООН все еще не выполнены. Эти резолюции требуют немедленного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий. Помимо этого, Европейский суд по правам человека вынес различные решения против Армении. Но сегодня фактическое влияние этих организаций на Армению очень относительно. Они только делают заявления и призывают эту страну к правовым действиям. Международные покровители, а также организации армянской диаспоры , которые формировались долгие годы, используют свое влияние для ослабления других механизмов давления. Поэтому Армения считает себя свободной на международном уровне и продолжает свои бездуховные аморальные действия", - добавил Гасанзаде.