Президент ПАСЕ ответил на обращение спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Даемс ответил на обращение председателя Милли Меджлиса (парламент) Сахибы Гафаровой в связи с провокацией, совершенной Арменией в Товузском направлении государственной границы с Азербайджаном.

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе, президент ПАСЕ отметил, что данный вопрос доведен до сведения соответствующих комитетов ПАСЕ. Он выразил уверенность в том, что комитеты пристально следят за сложившейся ситуацией.

Далее президент ПАСЕ призвал стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и углублению конфликта.

"Призываем сторон продолжать сотрудничество с Минской группой ОБСЕ, найти пути мирного урегулирования конфликта, обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц", - говорится в ответном послании.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения.

В боевых операциях 16 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы погиб еще один военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана - рядовой Исмаилов Назим Афган оглу.