Министр иностранных дел Азербайджана провел телефонный разговор с литовским коллегой

Между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичем 17 июля 2020 года состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, министр иностранных дел Линас поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на пост главы МИД Азербайджана и пожелал ему успехов в работе.

Министры провели обмен мнениями по ряду вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества и перспектив их развития.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал литовского коллегу о последней военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе, отметив, что основной причиной этой напряженности является агрессивная политика Армении, которая продолжается уже около 30 лет и военная оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, а также этническая чистка местных азербайджанцев в этих районах. Было подчеркнуто, что единственным путем обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе является вывод оккупационных армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана и обеспечение возвращения всех вынужденных переселенцев в свои дома.