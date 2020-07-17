Роман Бабаян исподтишка устраивает медиаимперию в РФ

Доколе? Вопрос сугубо не праздный и вовсе не навеяно аллюзиями творчества Чернышевского. Отнюдь, ибо некоторые средства массовой информации медленно, но верно превращаются в рупор тех или иных сил. Среди таких выгодополучателей от СМИ особняком держатся армяне.

В некоторых ведущих СМИ России армяне или являются руководителями, или же входят в пул людей, определяющих редакционную политику. Что есть не только анормально и противоречит законам информационной логики, но и является прямой угрозой свободе слова, принципам объективности и неподкупности производителей информации.

Она же, информация, т.е. новости, аналитика, репортажи, являются стратегическим субпродуктом политики и ни в коей мере не должны пройти инфильтрацию по национальным, экономическим, географическим или иным признакам.

Нынешнее состояние отдельных ведущих СМИ России, особенно телеканалов, радиостанций и информагентств, занявших позиции откровенного, причем агрессивного фрондерства в отношении Азербайджана, когда передачи, новостные выпуски и программы превращаются в дурной балаган, где приглашенные "эксперты" несут откровенный бред, приправленный шовинизмом и выдаваемый за обеспокоенность за судьбу нищенствующей Армении.

Изумительное в своем профессионализме холуйство и виртуозная способность моментально приспосабливаясь, практически сливаться с каждой новой средой уже давно стала своеобразной визитной карточкой армянского национальной идентичности.

И некоторыми из медиа-структур России армяне даже руководят, превращая их, по сути, в армянские СМИ, зарегистрированные на российской территории. Как наглядный пример можно указать информационное агентство Regnum, имеющее устойчивый статус московского филиала грязного и идиотического армагитпропа.

Или печально известный топорной дезинформацией телеканал "LifeNews", входящий в группу News Media, руководит которым Арам Габрелянов.

Как же без Маргариты (Марго) Симоньян - главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня", известной своей несдержанным когнитивным диссонансом.

Босс "России Сегодня" Маргарита Симонян со своим мужем, вечным люмпеном и бездарем, но ушлым вором Тиграном Коесояном не были первыми на ниве семейного медиабизнеса. До них это поле окучивал Арам Габрелянов с сыном Арамом.

И вот, скандальный Роман Бабаян решил присоединиться к бесславной гоп-компании своих соплеменников, устраивая свое чадо на доходное, по его мнению, место.

Он, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян уволил ведущего спортивной программы Петра Кузнецова и поставил на его место своего сына. Об этом уже бывший ведущий "Околоспорта" сообщил в своем Twitter.

"Завтра и далее ее (программу. - ред.) впервые будет вести другой человек - сын главного редактора", - написал он, поблагодарив свою команду и экспертов, которые выходили в ее эфир. Кузнецов отметил, что отдал программе 10 лет - с момента ее появления, поэтому способ оповещения о его увольнении, мягко говоря, его удивил.

"Меня просто поставили перед фактом через помощницу. Возможно, это самая унизительная ***** (нецензурно - нехорошая ситуация) в моей карьере, но переживем и ее", - добавил журналист.

В сетке вещания радиостанции ведущим "Околоспорта" действительно значится Георгий Бабаян.

Георгий Бабаян в настоящее время проходит обучение на факультете журналистики МГУ. Ранее работал помощником корреспондента на телеканале, на котором выходят программы его отца Романа Бабаяна. Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Бабаян-старший стал после смерти Сергея Доренко в 2019 году.

Далее события несутся вскачь по трагикомедийной канве.

Ну, уволили медиаармяне русского человека в пользу родственника - чего тут нового? Такая очередность событий, так сказать, кривая Сансара. Но история не заканчивается. Сотрудница "Russia Today" Екатерина Винокурова пишет в фейсбуке несколько постов, обращённых к Роману Бабаяну и его сыну, мол это очень плохой старт карьеры журналиста - отбирать авторскую программу, да и не по рангу радиоведущему - новичку сразу давать авторскую, каким бы ни был талантливым сын Бабаяна ему потом с этим общеизвестным карьерным началом всю жизнь ходить. А потом Екатерине звонят от работодателя (а работодатели у нее - какое совпадение - тоже армяне) и Екатерина убирает все посты. Армянский медиаменеджмент в Росси он такой - бьют и жаловаться "аборигенам" не дают.

Роман Бабаян ныне всячески пытается оправдать себя, не утруждая себя метаниями между моралью и совестью - то он пишет, что Петр Кузнецов, оказывается, не пришел на работу и выдал в эфир старую программу: но заявляет, что Кузнецов, вообще, не был штатным сотрудником и потому-де, его, грешным делом, уволить вообще как-то несподручно, видите ли. А вчера неуважаемый Бабаян разразился гневной тирадой, что некие злые силы раздули из мухи слона и кинулись защищать проходимца, лжеца и лентяя, когда как надо всячески лелеять и холить его, восстановителя справедливости и защитника законов мироздания.

Он, как и другие "яны" в российских СМИ, используют любую маломальскую возможность для того чтобы при каждом удобно подвернувшемся случае настроить Россию против важных регионального и стратегического партнера - Азербайджана.

Засилье армян в российских СМИ и поэтому часто однобокое представление тех или иных политических процессов не всегда явно, но поступательно формируют среди неискушенного в региональных и геополитических процессах российского обывателя "нужное" для армян и Армении мнение.

Пришла пора положить конец этой вакханалии.

Эльчин Алыоглу

Milli.Az