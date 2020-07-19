После боев в Товузе всему миру стала очевидна двуличность политики Пашиняна

На мой взгляд, двуличная политика армянских властей в лице режима Никола Пашиняна стала очевидна всему мировому сообществу.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя попытки Еревана вести двойную игру.

По информации СМИ, в то время как Армения добивается поддержки ОДКБ в конфликте с Азербайджаном, министр обороны РА Давид Тоноян был отправлен Пашиняном в Брюссель на переговоры с НАТО.

Ереван врет о том, что это Азербайджан нарушил перемирие, подчеркнул Михайлов. Наш собеседник напомнил, что даже российский телеведущий Владимир Соловьев, которого сложно обвинить в проазербайджанских взглядах, разоблачил в эфире армянскую ложь - настолько она очевидна.

"Действительно, заявления армянской стороны о том, что на границе на прорыв пошел УАЗик, не выдерживают никакой критики, так как армия Азербайджана прекрасно вооружена. Очевидно, что Армения промахнулась и с расчетом на то, что Россия и союзники по ОДКБ мигом кинутся спасать провокаторов. Не получилось. И сейчас потуги Пашиняна добиться чего-либо от гаранта выглядят, мягко говоря, нелепыми. Особенно на фоне двойной игры, когда тот же Тоноян полетел в Брюссель в штаб НАТО. На двух стульях усидеть не получится", - сказал Евгений Михайлов.

По словам российского эксперта, Ереван добился противоположного результата, а это именно то, чего ждал Баку долгие 30 лет, - получения негласного одобрения своих действий, направленных на освобождение оккупированных территорий.

"Пусть Армения и дальше совершает ошибки. Население республики не простит Пашиняну столь масштабных промахов в политике и экономике, а самое главное, потери молодых парней, гибнущих не за страну, а благодаря неоправданным амбициям и провокациям режима, который все более походит на диктаторский", - отметил эксперт.

Михайлов напомнил, что популярная российская газета "Взгляд" провела опрос, в котором большая часть опрошенных россиян высказалась в пользу Азербайджана в ситуации с армянской провокацией на границе. И самый страшный вывод из опроса для официального Еревана - это то, что русские высказались за то, что Россия, в принципе, должна остаться в стороне и не позволить гибнуть нашим парням за интересы русофобского режима, сказал Михайлов.

Лейла Таривердиева