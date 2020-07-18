Мой свекор убивал беременных азербайджанок в Карабахе и отрезал им уши

На фоне агрессии ВС Армении в отношении Азербайджана в Товузе в Сети распространились очередные шокирующие кадры, рассказывающие о жестокости армян.

Как передает Day.Az, в эфире украинского телепроекта "Следствие ведут экстрасенсы" молодая армянка призналась, что ее свекр чрезвычайно жестокий человек, воевал в Карабахе, убивал беременных азербайджанских женщин, издевался над ними и отрезал им уши. При всем этом семья называет его "героем" и открыто говорит об этом.

Она также рассказала, свекр обещает научить жестокости своего маленького внука, ее сына.

Представляем вашему вниманию кадры передачи.