https://news.day.az/politics/1254480.html Мой свекор убивал беременных азербайджанок в Карабахе и отрезал им уши - признание армянки - ВИДЕО
Мой свекор убивал беременных азербайджанок в Карабахе и отрезал им уши - признание армянки - ВИДЕО
На фоне агрессии ВС Армении в отношении Азербайджана в Товузе в Сети распространились очередные шокирующие кадры, рассказывающие о жестокости армян.
Как передает Day.Az, в эфире украинского телепроекта "Следствие ведут экстрасенсы" молодая армянка призналась, что ее свекр чрезвычайно жестокий человек, воевал в Карабахе, убивал беременных азербайджанских женщин, издевался над ними и отрезал им уши. При всем этом семья называет его "героем" и открыто говорит об этом.
Она также рассказала, свекр обещает научить жестокости своего маленького внука, ее сына.
Представляем вашему вниманию кадры передачи.
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