Леонид Калашников: Нагорный Карабах - это территория Азербайджана

"В связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта до сегодняшнего дня был допущен ряд ошибок. Именно из-за этих ошибок армяно-азербайджанский конфликт уже 30 лет не решается".

Об этом АПА заявил председатель Комитета Госдумы России по работе со странами СНГ Леонид Калашников, комментируя напряженность на азербайджано-армянской границе и провокацию, совершенную армянской стороной, передает Day.Az.

По его мнению, одна из этих ошибок заключается в том, что урегулирование конфликта поручено именно Минской группе ОБСЕ:

"Это был формат, созданный по желанию Запада. Конечно, это поддержали тогдашние российские власти - президент Ельцин, министр иностранных дел Козырев. В то время в нашей стране сидели и стояли под диктовку Запада.

Скажу вам, что в то время в рамках Парламентской ассамблеи СНГ решение этой проблемы было возможным. Была также разработана схема решения проблемы. Но в то время американцы выступили против этого, и была создана Минская группа, институт сопредседателей. Смотрите, после последней ситуации на азербайджано-армянской границе международные организации, в том числе сопредседатели Минской группы, распространили заявление и дали оценку этому событию. Но здесь главный вопрос - назвать основную причину этой напряженности, она должна быть в центре внимания. В чем причина? Конечно, неурегулирование карабахского конфликта.

Сегодня мы слышим призывы о привлечении Минской группы для стабилизации напряженности на границе. Мне трудно понять, кто делает эти вызовы. Чем занималась Минская группа в это время? Что же сделала эта организация за эти 30 лет? Если говорить правду, то ничего. Вы знаете, сейчас нет значения, кто первым начал и продолжает напряженность сегодня. Важен вопрос - почему произошла напряженность? А главный ответ - потому, что конфликт не решен. Все прекрасно понимают, что за это время ничего не было сделано для урегулирования конфликта. Это уже понимает и российское руководство. Это радует. Российское руководство понимает, что США и Европа не хотят разрешения конфликтов в Западном регионе. Они заинтересованы в нестабильности вокруг России, в разгорании региональных конфликтов".

Российский парламентарий заявил, что есть единственный способ урегулирования конфликта: "Для этого лидеры трех государств - России, Азербайджана и Армении - должны встретиться и решить этот вопрос в корне. Я не вижу другого решения. Я не вижу решения конфликта военным путем. Минская группа ОБСЕ не заинтересована в разрешении этого конфликта. Поэтому нет никакой пользы от их деятельности, а точнее от их бездействия".

Л.Калашников отметил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана: "Никто не говорит, что это не территория Азербайджана. Разумеется, это территория Азербайджана. Но никто ничего не делает для возвращения этих территорий, вопрос в этом. Я близко знаком со своим президентом и с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. А с премьер-министром Армении Пашиняном, можно сказать, не знаком.

Считаю, что сегодня Владимир Путин и Ильхам Алиев, пользуясь своим авторитетом, могут решить эту проблему. Они действительно хотят справедливого решения этого вопроса. Естественно, эту проблему нельзя решить сразу. Но с чего-то надо начинать. Я хорошо понимаю азербайджанцев в этом вопросе. Смотрите, мы приняли в Государственной Думе закон о наказании за призывы, направленные на нарушение территориальной целостности. Два-три дня назад мы приняли этот закон. Я стал свидетелем того, как граждане России с большим удовлетворением приняли этот закон. Поэтому я очень хорошо понимаю боль простых азербайджанцев в связи с территориальной целостностью страны. Понятно, почему азербайджанцы сегодня выходят на улицы и поддерживают армию".

Председатель Думского комитета также выразил мнение относительно того, присоединится ли Организация Договора о коллективной безопасности к армяно-азербайджанскому конфликту:

"Присоединение ОДКБ к этому конфликту будет преступлением. Потому что эта организация не создана для войны с этими и другими соседями. Поэтому эти разговоры должны быть прекращены. Если кто-то хочет вовлечь ОДКБ в карабахский конфликт, пусть знает, что этого никто и никогда не добьется. Страны, входящие в ОДКБ, также прекрасно знают, для чего создана эта организация. Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном. На это никто не пойдет. Забудьте об этом".