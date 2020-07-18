Международный центр Низами Гянджеви: Мы решительно осуждаем нападение на гражданские объекты Азербайджана вдоль границы с Арменией

Международный центр Низами Гянджеви направил открытое письмо ООН и Европейскому союзу (ЕС) под названием: "Мир и справедливость для Нагорного Карабаха", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В письме выражается полная поддержка территориальной целостности и суверенитету Азербайджанской Республики в границах, признанных Организацией Объединенных Наций и всем международным сообществом.

"Азербайджан получил мощную международно-правовую поддержку: не менее четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Международное сообщество подтвердило непризнание захвата территорий военным путем", - говорится в документе.

Как отмечается, ситуация, возникшая в результате незаконного применения силы, никоим образом не может быть оправдана.

"Мы решительно осуждаем неизбирательное нападение на гражданское население Азербайджана и гражданские объекты вдоль границы с Арменией. Незаконная деятельность, а также незаконное поселение на оккупированных территориях Азербайджана должны быть прекращены"- говорится в письме.

В документе подчеркивается, что сегодня, несмотря на провокации и нарушение соглашения о прекращении огня, Азербайджан ищет пути правовой защиты по соответствующим правовым каналам, не спеша с вооруженным ответом.

"Конфликт не решает проблему и часто обходится дорого с точки зрения жизней людей и ресурсов.

Настало время активировать все возможные дипломатические каналы, и ООН и Европейский союз должны призвать к немедленному прекращению огня и использовать все имеющиеся на международном уровне средства для предотвращения любых дальнейших военных действий",- говорится в письме.

Как отмечается, также важно продолжать поиск окончательного урегулирования этого давнего конфликта.

"Работа для достижения мира мирными средствами - это один из принципов Международного центра Низами Гянджеви. Таким образом, мы призываем международное сообщество выполнить свои резолюции, в частности резолюции Совета Безопасности ООН о восстановлении территориальной целостности Азербайджана в соответствии с международным правом, обеспечить вывод армянских вооруженных сил со всех захваченных земель Азербайджана в соответствии с требованиями и надеемся достичь прочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта",- говорится в документе.

Далее, в письме отмечается, что переговорный процесс при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США - не принес ощутимых результатов в разрешении конфликта: "Сопредседатели на основе своего мандата, вытекающего из Хельсинкского Заключительного акта и СБ ООН, должны удвоить свои усилия для обеспечения конструктивных переговоров по достижению прочного мира".

Как отмечается в документе, в то время, когда все человечество борется с общим врагом в лице COVID-19, не имеет смысла тратить силы и ресурсы против друг друга, чтобы спровоцировать смерть и разрушения.

"Давайте действовать разумно и в соотвествии с верховенством закона в для мирного и справедливого урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мир, настоящий мир - это больше, чем просто прекращение войны. Оно может быть построено только на справедливости и инклюзивности. Это является подходящей задачей для ЕС. Это могло бы символизировать возрождение духа Организации Объединенных Наций в ее 75-ой годовщине. Поэтому давайте работать с международным сообществом, чтобы преодолеть несправедливое наследие прошлого, решить наши глобальные проблемы и заложить основы для лучшего будущего",- говорится в письме.