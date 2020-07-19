Лопата для армянского посла в России

Никол Пашинян, пешеход по жизни, как его успели прозвать, терпит унижения не только на границе с Азербайджаном, но и в Москве.



Обострение на границе между Азербайджаном и Арменией вылилось в акции по самым разным странам мира. В Берлине, Вене, Нью-Йорке и других городах люди выходят на митинги в поддержку официального Баку, осуждая армянскую провокацию. В России наши соотечественники также проявили солидарность с Родиной: в крупнейшем оптовом центре РФ "Фуд сити" начался массовый бойкот армянских товаров, грузовики с армянской продукцией просто не пустили на территорию.



"За своих" решили вступиться армянские дипломаты - консул набрал товарищей и журналистов и с важным видом пошел в администрацию "Фуд сити", по его собственным словам, разбираться. Как именно он разбирался, хорошо видно на этом видео:



Товарища консула и его друзей погнали как мальчишек с хозяйского сада. "Давай, за территорию, быстро!" - последнее, что услышал приехавший разобраться армянский дипломат. Видимо теперь армянские дипломаты будут искать способ пробраться на "Фуд сити" тайком - например, сделают подкоп. Проползти под забором - и все, можно записывать еще одно видео, как "бравые армяне" припозли разбираться.



Как приползут, так и уползут обратно. На всякий случай мы даже поделимся с армянским послом в России Варданом Тоганяном инструкцией о том, как правильно делать подкопы. Ее опубликовал журнал Esquire.



Читай, Вардан, пригодится: https://esquire.ru/articles/7433-5min-115/



А если серьезно, то события последних дней стали показателем того, насколько глуп армянский премьер Пашинян. Его не зря называют пешеходом по жизни, кашкалдаком и другими, не менее емкими эпитетами. Пашинян оказался настолько глуп и закомплексован, что до сих пор не может понять очевидную вещь: Армении не по силам тягаться с Азербайджаном, а Пашинян будет получать по ушам каждый раз, как попытается устроить ту или иную провокацию. И неважно, где это будет - на крупных саммитах, где его отправит в нокаут Президент Ильхам Алиев, или на границе, где Воваевичу укажет его место азербайджанская армия.



И так будет продолжаться до тех пор, пока даже до кашкалдака в премьерском кресле не дойдет: Карабах - это Азербайджан. И восклицательный знак.



Э. Ибрагимов