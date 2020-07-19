Израиль на себе почувствовал всю гниль армянского режима

Очередная унизительная для Армении и Пашиняна победа азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продолжает доводить армян до всякого рода белстолковых истерик и маразмов, которым никто в мире уже не придает хоть какого-то внимания.

Пашинян потерпел сокрушительные поражения в Карабахе, затем в Товузе, бежал в Минск и Россию умолять о помощи, где его заслуженно заигнорили, визжал в Европе, но, как оказалось, все здравомыслящие страны отказались участвовать в армянских истериках.

После плевка в лицо и отказа помощи от всех союзников, в том числе и от России, Армения решила попробовать очередную провокацию, но уже в отношении Израиля.

Как передает Day.Az, на этот раз потерявшие достоинство армяне решили тявкать и поднять на международном уровне вопрос о продаже Израилем вооружения Азербайджану.

"Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе 12 июля обогатили фактические доказательства Армении о продаже Израилем смертоносного вооружения Азербайджану. Мы будем последовательны в данном вопросе, как в двустороннем, так и многостороннем уровнях", - заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос армянских СМИ.

По ее словам, МИД Армении очень чувствительно относится к этому вопросу и поднимает его на двустороннем уровне и международных площадках.

"Израиль продает Азербайджану смертоносное вооружение, которое Азербайджан с легкостью использует против гражданских инфраструктур и населения", - сказала Нагдалян.

Сколько бы ни тявкал МИД Армении, ожидается, что и эта истерика потерпит неудачу. Экономическая мощь и мегапроекты Азербайджана делают его желанным союзником во всех странах мира, среди которых и Израиль. Кроме того, Израиль, который всегда находится в братских отношениях с Азербайджаном, не раз заявлял, что никогда и ничем не поможет врагам Азербайджана.

Кашкалдагу Пашиняну и его команде не удастся увести мир от главного - основная причина напряженности всегда была, есть и будет Армения и проводимая ею оккупация территорий Азербайджана, а также агрессия в отношении нашей страны. Только прекращение оккупации, отказ от глупых претензий армян позволят установить окончательный мир и стабильность в регионе.