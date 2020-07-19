В Кельне азербайджанцы провели акцию в поддержку нашей армии

Азербайджанцы, проживающие в немецком городе Кельн, провели акцию протеста в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе.

Об этом АПА сообщил председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев, передает Day.Az.

По его словам, акция прошла спокойно, в ней приняли участие сотни наших соотечественников.

Участники акции, скандируя лозунги "Шехиды не умирают, Родина не делима!", "Карабах наш и будет нашим", "Карабах - это Азербайджан!" выразили поддержку азербайджанской армии и азербайджанскому народу.

Цель шествия состояла в том, чтобы довести до населения Кельна правду о Карабахе, а также о том, что ВС Армении обстреливают жилые дома и мирное население в Товузском районе.

Отметим, что ранее, 18 июля протестный марш был проведен в другом немецком городе Дюссельдорф.