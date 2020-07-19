Данные о переброске наемников из Сирии в Азербайджан являются фейком

Информация курдского агентства Фират о направлении турецкой стороной в поддержку армии Азербайджана боевиков из вооруженных группировок сирийской оппозиции не соответствует действительности.

Об этом в воскресенье заявил ТАСС официальный представитель турецкой стороны, передает Day.Az.

"Это не соответствует действительности", - подчеркнул собеседник агентства.

Представители азербайджанской стороны также в беседе с ТАСС назвали данную информацию "вымыслом и фейком".

Ранее Фират сообщило, что Турция якобы готовит переброску членов отрядов "Сирийской свободной армии" в Азербайджан. Никаких официальных высказываний на этот счет агентство не привело.