https://news.day.az/politics/1254701.html Данные о переброске наемников из Сирии в Азербайджан являются фейком - ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Данные о переброске наемников из Сирии в Азербайджан являются фейком - ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Информация курдского агентства Фират о направлении турецкой стороной в поддержку армии Азербайджана боевиков из вооруженных группировок сирийской оппозиции не соответствует действительности.
Об этом в воскресенье заявил ТАСС официальный представитель турецкой стороны, передает Day.Az.
"Это не соответствует действительности", - подчеркнул собеседник агентства.
Представители азербайджанской стороны также в беседе с ТАСС назвали данную информацию "вымыслом и фейком".
Ранее Фират сообщило, что Турция якобы готовит переброску членов отрядов "Сирийской свободной армии" в Азербайджан. Никаких официальных высказываний на этот счет агентство не привело.
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