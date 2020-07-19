В Финляндии прошла акция против агрессорской политики Армении

В Финляндии состоялась акция, направленная против военных провокаций Армении, осуществленных в последние против Азербайджана.

Видеокадрами данной акции поделилась координатор Координационного совета азербайджанцев Скандинавии Ульвия Джаббарова.