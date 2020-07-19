https://news.day.az/politics/1254703.html В Финляндии прошла акция против агрессорской политики Армении - ВИДЕО
В Финляндии прошла акция против агрессорской политики Армении - ВИДЕО
В Финляндии состоялась акция, направленная против военных провокаций Армении, осуществленных в последние против Азербайджана.
Видеокадрами данной акции поделилась координатор Координационного совета азербайджанцев Скандинавии Ульвия Джаббарова.
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