Это вам не ноги вытирать....

Недавнее заявление главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, в котором она прошлась по Пашиняну, вызвало реакцию в том числе и россиян.

Тут Маргарита Симоновна умудрилась прокомментировать армяно-азербайджанский конфликт не с точки зрения воинствующей армянской националистки, а с точки зрения российского госпропагандиста, за что была мгновенно выписана из армян. Это вам не об русских ноги вытирать, придётся ехать в Ереван, рассказывать серьезным людям как до жизни такой дошла...

Как передает Day.Az, об этом пишет популярный российский канал в телеграм "историк-алкоголик".

Армяне тем временем обрушились с критикой в адрес Симоньян во всех социальных сетях.

Представляем вашему вниманию их многочисленные комментарии.