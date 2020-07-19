https://news.day.az/politics/1254734.html Эльхан Алескеров: Инициатором провокации на границе был министр обороны Армении - ВИДЕО
Эльхан Алескеров: Инициатором провокации на границе был министр обороны Армении - ВИДЕО
Инициатором и организатором провокации на азербайджано-армянской границе был Давид Тоноян - министр обороны Армении.
Как передает Day.Az, об этом телеканалу CBC сказал руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.
По его словам, глава оборонного ведомства Армении преследовал цель понизить и без того упавший авторитет Пашиняна и усилить свои политические амбиции.
Представляем вниманию читателей полный видеосюжет:
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