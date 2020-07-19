Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма.

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента представляет несколько из этих писем, передает Day.Az.

В письме еврейских общин Азербайджана говорится: "Уважаемый господин Президент, еврейские общины Азербайджана решительно осуждают акты агрессии Армении против Азербайджана, совершенные 12 июля 2020 года. Эти акты являются серьезным препятствием на пути мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Такого рода агрессии еще более обостряют вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, нарушают международное право, а также подписанное в 1994 году двустороннее соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В результате этого нападения Армении в боевых столкновениях были убиты более десяти военнослужащих Азербайджана, в том числе высокопоставленные военные, мирный гражданин, есть раненые. Все действия Армении противоречат правовым документам международных организаций, членом которых является и сама эта страна. Сегодня каждый гражданин Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания, солидарен с азербайджанским народом и с Вами, господин Президент, и это вызывает у всех народов, населяющих Азербайджан, большую гордость. Международное сообщество также должно увидеть эту сплоченность всех народов Азербайджана и единодушие в нашем обществе, сформировавшееся под Вашим мудрым руководством. Евреи Азербайджана обращаются ко всем международным организациям, Минской группе ОБСЕ с требованием провести тщательное расследование, чтобы предотвратить перерастание нынешних военных действий в Товузском районе в очередную войну, а также призвать Армению к соблюдению международного права - прекращению данной провокации и огня, выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, как это указано в резолюциях 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН. Мы, многотысячные еврейские общины Азербайджана, решительно осуждаем эту провокацию и требуем призвать Армению к ответу за нее, развязывание новой необъявленной войны против Азербайджана. Все еврейское население Азербайджана, а также все евреи мира в эти дни сплотились вокруг Вас и азербайджанского народа, и мы всегда готовы по первому зову включиться в борьбу за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики. Мудрецы говорили: "Счастлив тот, кто счастлив у себя дома". Азербайджан - наш родной дом, и евреи всегда готовы бороться за справедливое разрешение этого конфликта, за мир и счастье в Азербайджане!".

Письмо подписали депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, глава общины европейских евреев Азербайджана Александр Шаровский.

Житель города Сумгайыт Ширин Ширалиев пишет: "Уважаемый господин Президент, в ходе предотвращения провокации Армении против Азербайджана мы еще раз стали свидетелями мощи нашей армии. Наши отважные солдаты вновь вызвали у нас чувство гордости, как это было во время Апрельских боев 2016 года. Именно благодаря им мы живем в условиях стабильности и безопасности. Мы знаем, что нас, нашу страну охраняет мощная армия. Господин Верховный главнокомандующий, можете быть уверены, что мы, молодежь, всегда ждем Вашего приказа. Для нас, молодежи, преданность Родине является священным чувством. Как представитель азербайджанской молодежи хочу заявить, что до последнего дыхания мы будем рядом с Вами и по Вашему приказу готовы отдать жизнь во имя Родины. Я одобряю Вашу политику, направленную на освобождение наших земель от оккупации, как представитель молодежи выражаю Вам искреннюю признательность".

Эльвин Намазов из Газахского района пишет: "Господин Верховный главнокомандующий, азербайджанская армия, являющаяся одной из самых сильных в мире, - это армия мира. Когда нужно она показывает врагу свою силу. Жесткое пресечение в последние дни атак коварных армян еще раз продемонстрировало всему миру мощь азербайджанской армии. Мы всеми силами рядом с нашим государством и армией. Уверены, что под Вашим руководством мы мирным или военным путем поднимем наш трехцветный флаг в Карабахе. Для этого у нас есть армия, оснащенная самым современным оружием, и такой мудрый лидер, как Вы. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей неустанной деятельности".

Житель города Баку Айдын Гасымов: "Уважаемый господин Президент, 12 июля враг нарушил режим прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе, однако наша сильная армия и отважные сыны подавили противника ответным огнем. Господин Президент, мы - члены Молодежного объединения Сабаильской районной организации ПЕА верим в Вас. У нас мощная армия. Мы всегда готовы защищать нашу территориальную целостность".

Кенуль Алиева из Абшеронского района пишет: "Уважаемый господин Президент, ответ, который Вооруженные силы Азербайджана дали на провокации, совершенные в последние дни армянами во фронтовой зоне, еще раз доказали всему миру, что наша страна сильная и обладает мощной армией. Мы гордимся национальной армией и готовы защищать Родину, стать шехидами во имя наших земель. В эти дни все внимание нашего народа приковано к фронтовой зоне. Сегодня врагу отважно противостоит наша мощная армия. Мы верим, что под Вашим руководством врагу будет дан достойный отпор. Мы всегда будем рядом с Вами в делах, которые Вы осуществляете во имя защиты Родины. Наш народ верит в Вас и полагается на Вас. Я горжусь, что являюсь гражданином Азербайджана. Я горжусь Вами".

Жительница Джебраильского района Рена Мамедова: "Уважаемый господин Президент, наша сильная армия дала достойный отпор попыткам вооруженных сил Армении учинить с 12 июля провокации на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, враг, понеся многочисленные потери в живой силе и военной технике, был вынужден отступить. Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, сегодня все мы верим, что под Вашим руководством в скором времени наши земли будут освобождены от оккупации и там будет развеваться наш трехцветный флаг".

Айсель Гейдарли из города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, все мы были возмущены действиями армянских военных, которые, нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу наши боевые позиции. Все внимание народа приковано к фронтовой зоне. Сегодня наша мощная армия героически пресекла провокацию коварного враг. Среди наших военнослужащих, который с честью выполнили свой долг, есть погибшие. Мы верим, что под Вашим руководством этим провокациям врага будет дан достойный отпор, кровь наших щехидов не останется на земле. Народ полностью доверяет проводимой Вами политике".

Турлан Гулиев из Физулинского района пишет: "Господин Верховный главнокомандующий, сегодня азербайджанская армия отвечает современным требованиям и под Вашим руководством наши Вооруженные силы окружены всесторонней заботой и вниманием. В любую минуту готов по Вашему приказу отправиться на фронт".

Этибар Мамедзаде из Лерикского района: "Господин Верховный главнокомандующий, в последние дни еще ярче проявилась сущность армян. Регулярное нарушение вооруженными подразделениями Армении режима прекращения огня на линии соприкосновения, начавшиеся с 12 июля провокационные действия на товузском направлении, в результате которых азербайджанская армия понесла потери, у каждого из нас вызвали чувство сожаления. Однако пресечение вражеской провокации благодаря Вашей решительности, многочисленные потери противника стали показателем надежного обеспечения защиты нашей страны, а также ярким примером того, что наши оккупированные земли в скором времени будут освобождены. Господин Президент, после Вашего выступления на заседании Кабинета Министров граждане страны добровольно обращаются в местные отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и заявляют о желании принять участие в боях против врага, что вызывает гордость и радует каждого из нас. Сегодня все граждане страны, способные держать в руках оружие, ждут Вашего приказа. По первому же боевому приказу вся молодежь страны готова отправиться на фронт и принять участие в священных боевых операциях во имя восстановления территориальной целостности страны. Да хранит Аллах Вас и нашу страну! Аминь!".

Назакет Гасымова и Рена из Губинского района пишут: "Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, 12 июля вооруженные силы Армении вновь нарушили режим прекращения огня. Однако сильная армия и отважные сыновья ответным огнем подавили врага. Азербайджанский народ вновь поднялся во имя государства, народа и Родины. Господин Президент, наш народ верит в Вас, доверяет Вам. У нас сильная армия, способная защитить нашу территориальную целостность. А Вы - опора народа, гарант его счастливого будущего. Да хранит Вас Аллах для нашего народа!".

Ахмет Шенель из турецкого города Газиантеп пишет: "Уважаемый господин Президент, приветствую Вас из Турции и заявляю, что я всегда рядом с дорогим Азербайджаном. Я поддерживаю Вашу борьбу с подлой, не умещающейся ни в какие правовые нормы провокацией Армении против Азербайджана, заявляю о желании присоединиться к этой борьбе. Мои азербайджанские братья возвысились на вершину шехидства. Да здравствует Тюркский край!".

Самир Рагимов из города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, Ваше проникнутое глубокой логикой, на уровне мировых лидеров выступление на саммите стран "Восточного партнерства", прошедшем в формате видеоконференции, мы считаем нашей очередной победой. На фоне экономического, политического, военного развития нашей республики под Вашим руководством премьер-министр вражеской страны, продемонстрировавший нетерпимость к Вашему выступлению, своими безграмотными репликами, несолидным поведением еще раз доказал свою беспомощность. Благодаря Вам на престижном международном мероприятии Пашинян оказался в смешном положении, что стало нашей очередной победой на пути освобождения наших земель от оккупации. Господин Президент, Вашими основанными на исторических фактах выступлениями на международных мероприятиях, Вы каждый раз преподаете руководству Армении урок истории, разоблачаете перед мировой общественностью истинное лицо армян, являющихся агрессорами, лицемерами, расистами, террористами. Господин Верховный главнокомандующий, все это является составной частью проводимой под Вашим руководством успешной внешней политики, дорогой, ведущей к скорейшему освобождению наших земель от оккупации и восстановлению территориальной целостности".

Шахрам Гулиев из Тертерского района пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, благодаря осуществляемым под Вашим руководством успешным реформам, проводимой политике и усовершенствованию кадрового потенциала сегодня Азербайджан превратился в одно из самых сильных государств региона. Благодаря доблести нашей армии, которая пресекла провокацию вооруженных сил Армении, нарушивших режим прекращения огня на товузском направлении фронта, и уничтожила несколько военных штабов и большое количество живой силы противника, враг был поставлен на место. Господин Президент, участие руководства Министерства обороны в церемонии прощания с генерал-майором Поладом Гашимовым и полковником Ильгаром Мирзоевым, Ваш телефонный разговор с семьями этих шехидов еще раз подтверждают, что государство всегда рядом со своим гражданином, является ему опорой. Это прибавляет любви молодежи к Вам".

Гюнай Иманова Из Сабаильского района Баку: "Уважаемый господин Президент, героизм азербайджанского солдата еще раз доказал, что наша армия, являющаяся источником нашей гордости, стала кошмарным сном для врага. Те, кто оккупировал наши земли, хорошо знают, что не смогут выстоять перед азербайджанской армией. Господин Верховный главнокомандующий, выражаю признательность отважным солдатам и офицерам за их героизм и мужество, проявленные в боях, глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу в связи с гибелью военнослужащих на линии фронта. Сегодня весь азербайджанский народ, более 50 миллионов азербайджанцев во всем мире, в том числе и я, солидарны с Вами, по Вашему приказу готовы сражаться и освободить Карабах от оккупации. По одному Вашему слову тысячи молодых людей обращаются с просьбой отправить их на фронт. Мы знаем, что наша победоносная армия в любой момент готова заставить врага вкусить горечь поражения и восстановить нашу территориальную целостность. Этот день недалек".

Эльвин Рустамов из города Шамаха пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, как представитель шамахинской молодежи, считаю своим долгом написать Вам это письмо. Наряду с социальным и экономическим развитием нашей страны, в центре проводимой Вами гибкой политики всегда находились и вопросы национальной безопасности, безоговорочного возвращения оккупированных земель. Важными факторами в выполнении всей этой работы являются крепкая воля, политическая сила и единство народа и власти. Армянские провокации, совершенные в последний дни на товузском направлении границы, вызвали гнев азербайджанской молодежи. В то же время нас вдохновляет героизм отважных сынов Родины, которые отдают жизни во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики, героически сражаются против врага, это приумножает у нас патриотические чувства. Те, кто покушается на территориальную целостность Азербайджана, должны знать, что народ и армия под Вашим руководством дадут им достойный отпор и освободят наши земли от оккупации. Господин Президент, я и вся шамахинская молодежь ждем Вашего приказа".

Гюльнар Ализаде из Билясуварского района: "Уважаемый господин Президент, напряженная ситуация на линии фронта в последние дни очень беспокоит меня как азербайджанку. Ваша сильная политика и то, что Вы всегда находитесь рядом с народом, еще раз доказывают, что народ и государство связаны крепкими узами. Мы каждый день ощущаем, что независимый Азербайджан, который подарил нам великий лидер Гейдар Алиев, находится в надежных руках, благодаря Вам превратился в еще более могущественное государство. Все эти достижения и развитие беспокоят некоторых неблагодарных элементов из "пятой колонны". Поэтому они любыми средствами пытаются спровоцировать противостояние в государстве. Как гражданка, как учительница, я всегда поддерживаю Вашу политику. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Мощь нашей армии доказала, что мы не отдадим врагу ни пяди земли нашей Родины. Я верю и абсолютно уверена, что благодаря Вашей политической силе и авторитету наш оккупированный Карабах в кратчайшие сроки будет освобожден от врага. Мы готовы отдать жизнь за каждую пядь земли нашей Родины".

Председатель отдела Общественного объединения ветеранов войны по поддержке вынужденных переселенцев в поселке Умид Гарадагского района, инвалид карабахской войны 2-й группы Ильгар Гулиев пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, Ваша поддержка и забота о народе в то время, когда весь мир столкнулся с глобальной проблемой, никогда не будут забыты. Открытие по Вашему поручению и указанию больниц, фабрик, прежде всего, говорит о том, что Вы думаете о народе. Во время атаки армян на Товузский район, некоторые оппозиционеры, выступая против государства, пытались подстрекать народ к провокациям. Наш народ поддерживает политику государства. Господин Президент, от имени членов отдела Общественного объединения ветеранов войны по поддержке вынужденных переселенцев в поселке Умид Гарадагского района и лично от себя выражаю Вам глубокую признательность за всю работу, осуществляемую на благо граждан страны. Мы - Ваши солдаты".

Нурджан Шукюрлю из города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, как известно, наша армия дала адекватные ответы на армянскую провокацию, совершенную 12 июля на линии соприкосновения. Мы - члены Молодежного объединения Сабаильской районной организации ПЕА верим в Вас и полагаемся на Вас. У нас мощная армия, и мы всегда готовы защитить свою территориальную целостность".

Орхан Аббасзаде из Лерикского района: "Уважаемый господин Президент, события, произошедшие в последние дни на линии фронта, показали всему миру мощь славной азербайджанской армии, вдохновили всех от мала до велика и повысили веру в победу. Мы, молодежь, и весь азербайджанский народ всегда верили и сегодня верим, что под Вашим руководством и благодаря мощи нашей армии в ближайшем будущем освободим исторические азербайджанские земли от оккупации. Лерикская молодежь всегда рядом с нашим государством и готова, взяв в руки оружие, встать на защиту Родины. Да здравствует славная азербайджанская армия!".

Габиль Мусазаде из города Гянджа: "Уважаемый господин Президент, Ваша любовь к Родине - это преданность государству, государственности, безграничная решительность, которая поведет нас в Карабах. Мы уверены в этом. Мы всегда рядом с Вами в борьбе с армянским фашизмом во имя защиты Родины, национальной государственности, территориальной целостности. Я готов в этой борьбе возвыситься на вершину шехидства, стать солдатом, защищающим свою Родину. Жду Ваших приказов на этом пути".