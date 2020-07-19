Армяне, которых выгнали из "Фуд-Сити", попались на мошенничестве

Армяне, товару которых руководство в оптово-розничного продовольственного центра "Фуд-Сити" в Москве на днях запретило выходить на рынок, как всегда, начали прибегать к мошенническим схемам.

Как передает Day.Az, фуры с продуктами, выращенными на оккупированных территориях Азербайджана, незаконным путем сменили армянские номера на российские, чтобы заехать на другие рынки и там без проблем быстро продать свою скоропортящуюся продукцию.

Мошенничество раскрыл один из наших соотечественников, проживающих в России.

Предлагаем вниманию читателей данные кадры: