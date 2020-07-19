Проживающие в Канаде азербайджанцы организовали акцию в поддержку ВС Азербайджана

Проживающие в Канаде азербайджанцы, диаспорские организации и активисты диаспоры провели акцию в поддержку азербайджанской армии в Торонто провинции Онтарио.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, участники акции выразили протест против провокации, совершенной Вооруженными силами Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы. Наши соотечественники потребовали предотвращения захватнической политики Армении и освобождения оккупированных земель Азербайджана.

Азербайджанцы Канады скандировали лозунги на разных языках и старались проинформировать общественности страны о горьких последствиях конфликта. Было отмечено, что в результате армянской агрессии была нарушена международно признанная территориальная целостность Азербайджана, погибли военнослужащие, убиты невинные люди, дети и мирные жители.

Участники еще раз довели до внимания, что канадское правительство неоднократно заявляло о своей однозначной поддержке территориальной целостности Азербайджана и осуждении оккупации.

Наши братья из Израиля и Турции, живущие в Канаде, и люди, которые любят Азербайджан, также присоединились к акции.