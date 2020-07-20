Симоньян не перестала быть националисткой

Доверчивые россияне, как и азербайджанское общество, наперебой цитируют Маргариту Симоньян, вмиг, как по команде, "пробудившуюся" от армянского националистического курса.

Как известно, главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян написала в Telegram пост, осуждающий действия властей Армерии за антироссийскую политику. Симоньян даже пришлось выразить "удивление" тем, что вставшая на антироссийский курс Армения нагло требует вмешательства Москвы и ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Здесь важно напомнить, что армянская сторона целенаправленно развязала военные действия на армяно-азербайджанской границе не в зоне оккупации, что могло привести к большой региональной войне с опасным столкновением региональных держав, включая Россию. К счастью, Москва не пошла на поводу армянских "друзей" и перешла наконец к отрезвлению своего "форпоста".

Но что сподвигло ярую армянскую националистку Симоньян выступить с осуждающих Ереван позиций? Ведь вся деятельность Симоньян была заточена на создание разветвленной армянской пятой колонны в российских СМИ, она же является автором целого ряда крупных провокаций на внешнем и информационном уровне в интересах армянства. И управляемое ею агентство Sputnik до последнего выступало даже не как российское, а как армянское агентство, открыто поддерживающее политику Армении. Даже ближайшая подружка Симоньян - Тина Канделаки, которая сейчас представляется исключительно армянкой, на сайте Спутника пару дней назад заходилась в армянском патриотическом угаре, угрожая всем "особым непобедимым армянским духом".

Таким же "армянским духом" обладает Симоньян, но она вдруг заговорила в нестандартном ключе. Очевидно, что кремлевские кураторы наконец рекомендовали ей пожурить обнаглевших армянских соотечественников, иначе ей придется расстаться с должностями и со всем, нажитым "непосильным трудом", а то и не одна статья засветит.

И вот, сквозь скрежет зубов, армянская националистка Симоньян, получавшая награды в Ереване за службу армянской нации, вынуждена была выступить с осуждением в адрес властей Армении.

Но как она это сделала?

Если просеять показную риторику про плевки, помои, неблагодарность и прочее, что умиротворило заказчиков, вместе с тем она ловко расставила и важные для армянства приоритеты:

во-первых, спела дифирамбы армянству -"армяне - честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был"

во-вторых, обозначила турецкую угрозу "невинным" армянам и в очередной раз нанесла пинок Турции - "армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков"

Кстати, насчет янычар, которые "резали армянских предков Симоньян": скоро Анкара откроет все архивы, и тогда проект "геноцид армян" рассыпется, как и легенда про "армянский Арцах".

в-третьих, она пообещала армянству, что Россия, после пары легких шлепков в адрес неблагодарных армян, все же "поможет и на этот раз", то есть, пожертвует своими интересами в угоду армянству и разрулит все армянские проблемы - "После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз".

Интересно, а с чего это она так уверена? Армянское лобби настолько сильно, что еще переиграет эту ситуацию?

в-четвертых, спела дифирамбы и в адрес России, чтобы уж точно не отказали в поддержке армянству - "Потому что Россия - такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная".

Не обольщайтесь, россияне! Это крокодиловы слезы Симоньян - у нее только одна "Родина ненаглядная" - это Армения, которую армяне сами себе создают везде, где бы не жили. Вот и Краснодар ее "ненаглядная Родина, которую она мечтает увидеть в составе "великой Армении". А Москва - это ее большая ненаглядная кормушка.

И когда Симоньян плачет про "несчастный, и без того исчезающий армянский народ", она явно лукавит, потому что "несчастный армянский народ исчезает только с территории Армении, зато потом появляется счастливая миллионная армянская диаспора на территории России, особенно в Москве и курортных регионах нашей страны.

Симоньян еще отомстит всем тем, кто заставил ее сегодня выступить с этим жестковатым обращением в адрес своих соплеменников, не сомневайтесь.