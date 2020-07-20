В Швейцарии прошло шествие под лозунгом «Карабах принадлежит Азербайджану!»

В связи с нахождением посольства Армении в Швейцарии не в Берне, а в Женеве представители азербайджанской диаспоры из кантонов Берн, Цюрих и Золотурн приняли участие в шествии до Женевы под лозунгом "Карабах принадлежит Азербайджану!", которое было организовано в поддержку ВС Азербайджана и в знак протеста в связи с последними провокациями противника на границе нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, в шествии участие приняли около 200 представителей азербайджанской диаспоры.

Проведенное в Швейцарии мероприятие стало еще одним достижением азербайджанской диаспоры. Посредством этого шествия было продемонстрировано единство азербайджанского народа и диаспоры.