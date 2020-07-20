https://news.day.az/politics/1254851.html Пресечена провокация армян перед посольством Азербайджана в США - ФОТО
Пресечена провокация армян перед посольством Азербайджана в США - ФОТО
До 30 представителей радикальной армянской националистической группы под руководством армянских лоббистов собирались провести акцию перед посольством Азербайджана в Вашингтоне, но узнав об этом, около 150 наших соотечественников провели ответную акцию протеста, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре