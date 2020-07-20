Апрельские и июльские бои: в войне армяне лузеры

Бои в Товузе, на границе между Азербайджаном и Арменией, завершились провалом для армянской армии. Точечные и разрушительные удары ВС Азербайджана показали противнику его место - выведено из строя множество единиц армянской техники, уничтожены огневые точки. Было ликвидировано более 100 военнослужащих противника. Эти бои эксперты уже сравнивают с разгромом армянских ВС в апреле 2016 года, когда была подавлена еще одна масштабная армянская провокация.

И если в апреле благодаря политике Президента Ильхама Алиева был окончательно уничтожен миф о "непобедимости" армянской армии, который усиленно тиражировали в Ереване, то сегодня, в июле 2020 года, в Армении уже четко понимают: любое столкновение или провокация в отношении Азербайджана будут караться. И так будет всегда.



Воевать армяне не умеют. А в чем они вообще сильны?



Предательство



Предательство давно стало визитной карточкой, если не сказать армянской национальной особенностью. Увы, на эти грабли наступали и продолжают наступать многие народы мира. Ярчайший пример - гибель талантливого российского дипломата и литератора Александра Грибоедова. Принято считать, что Грибоедов - поэт и дипломат, посланник царской России в Тегеране - изначально был покровителем армян и страстным сторонником их переселения на Южный Кавказ. Однако существующая задолго до переселения армян из Персии и Турции в пределы Северного Азербайджана дипломатическая переписка Грибоедова доказывает, что будущий посол России в Персии изначально придерживался иного мнения об армянах. В частности, в своем рапорте от 11-13 сентября 1819 года Грибоедов писал поверенному в русских делах в Персии С. И. Мазаровичу: "Что за подлое отродье эти армяне. Никто из них и знать меня не хотел, а при этом всегда на ухо шепчут, что мы их будущие покровители... Они нас продают тем же персам, которые готовы их распинать и варить под любым соусом"...



В сегодняшней России армяне продолжают паразитировать - но уже в гораздо больших масштабах. Они окутывают и проникают в российское медиапространство, в крупнейшие СМИ. Можно сказать, что они захватили важнейшие позиции в медиаструктурах РФ и повсеместно размещают на ключевые посты своих людей - в том числе армянского происхождения. История показывает, что весь этот процесс тихого захвата закончится, как и всегда, очередным предательством. Мы предупреждаем наших российских коллег - еще никто в мире от армян добра не видел.



Порнография



Порно - не война, тут армянам равных нет. Достаточно привести буквально один пример - Ким Кардашьян, которая из звезды соответствующего жанра превратилась в человека, который пытается замахнуться аж на Белый дом в Вашингтоне.



К слову, Кардашьян "отличилась" и в июльском обострении нагорно-карабахского конфликта. Она стала ну прямо воплощением последней надежды Пашиняна на хоть какую-нибудь поддержку за рубежом. Рассчитывал на ОДКБ - ничего не получилось, пришлось экстренно лететь в Минск и умолять о помощи. Сварганила слезливое обращение, распространила его в своих социальных сетях, подключила к этому свою семейку - в общем, не то полководец, не то почти глава МИД Армении.



Неблагодарность



А вот эта черта, пожалуй, характеризует армян больше и лучше всего. Армянская неблагодарность - грабли, на которые та же Россия наступает уже две сотни лет. Наступает, но никак не сделает из этого должных выводов. Волна армянского национализма и ненависти ко всему российскому серьезно пустила корни на юге России. Краснодар, Ставрополь, Ростов, Армавир, Таганрог - это те самые регионы, куда армян заселяли в 18-19 веках. И не секрет, что армяне претендуют сейчас на эти территории и даже не скрывают, что включают юг Росси в пределы "древней Армении".



И все это - на территории страны, благодаря которой существуют, живут и кормятся миллионы армян! И в самой России, и даже в самой Армении. На созданные условия, на доброжелательность россиян армяне отвечают и могут ответить только черной неблагодарностью, которая - пусть и не сразу, пусть и через десятилетия, но обязательно проявит себя.



Мы в Азербайджане, увы, слишком хорошо это знаем. Достаточно привести в пример печально известный памятник Марага-150, посвященный 150-летию переселения армян в Нагорный Карабах. Всех тамошних армян поголовно принимали в пионеры, ровно у этого самого памятника.





Всех - в том числе, например, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые потом, через несколько десятилетий, неожиданно "забудут" об этом памятнике, уничтожат это свидетельство пришлости армян в Карабахе и начнут разыгрывать свой кровавый блеф о "древнем армянском прошлом Карбаха". Эта авантюра приведет к кровавой войне, тысячам жертв, геноциду в Ходжалы, оккупации и многим другим преступлениям армян. Но корень этих преступлений - в их неблагодарности.



И в заключение хочется отметить и то, что всю суть армянского предательства и неблагодарности вывел на чистую воду Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он дважды разгромил армянскую армию как Верховный главнокомандующий азербайджанской армии - и он же неоднократно громил Армению, ее президентов и премьер-министра на самых высоких международных трибунах. В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев раскрыл всю их сущность, раскрыл миру глаза на их истинные интересы, на смысл проводимой Арменией политики.



И ничего хорошего этот народ впереди не ждет. Так будет продолжаться до тех пор, пока даже армяне наконец не поймут, что агрессия, оккупация и пустые претензии - это путь, который ведет не к хорошей жизни и нормальному будущему, а к войне, разгромам и унижениям для них.



Э. Ибрагимов