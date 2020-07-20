Арзу Нагиев: Азербайджанская армия показала себя на высочайшем уровне

Прекращение трансграничных артиллерийских обстрелов Товузского района Азербайджана армией Армении было неизбежно, так как за пять дней позиционных боев азербайджанские военные полностью разгромили всю боевую инфраструктуру агрессора на участке, откуда велся огонь. Об этом, подводя итоги армяно-азербайджанского военного конфликта на границе, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал депутат Милли Меджлиса от Товузского района Арзу Нагиев, с прошлого понедельника наблюдавший за ходом боев непосредственно из зоны боевых действий, передает Day.Az.

"Армения не могла не прекратить свою провокацию: те артиллерийские батареи, которые вели огонь по азербайджанским позициям и мирным селам в Товузском районе, были обстреляны точечными ударами и полностью уничтожены. То есть там не осталось вооружений, которые могли бы продолжать артобстрел Азербайджана. Поскольку азербайджанская армия все это время только отвечала на агрессию с той стороны, после прекращения провоцирующих ударов из Армении в целом позиционные бои с применением артиллерии и реактивных установок закончились", - объяснил ситуацию Арзу Нагиев.

При этом Армения, разумеется, не прекратила нарушать режим прекращения огня. "Продолжаются мелкие перестрелки с использованием автоматического оружия на всей линии соприкосновения войск и на границе. Но сейчас на этом участке границы Товузского района Азербайджана с Арменией спокойно, только ночью слышны автоматные очереди. Население сел живет обычной жизнью. Также нет явных перемещений к этому участку новой боевой техники армянских ВС. Пока тишина", - отметил депутат Милли Меджлиса.

"Азербайджана армия показала себя на высочайшем уровне. Очень важно, что наших военных так поддержал народ. Вы знаете, когда солдат стреляет вперед, во врага, а затем, оглядываясь, видит, как горит свет в селе за его спиной, понимает, что люди хотят, чтобы он выстоял и победил, он вдохновляется. Это мое офицерское слово. Очень много хотели помочь и поддержать наших военных в эти дни. При этом, надо подчеркнуть, азербайджанская армия применила минимально необходимые для подавления агрессии силы и средства. Есть еще более сильное оружие у ВС Азербайджана, которое не понадобилось использовать. Но теперь Армения должна понять, на что способны азербайджанские военные", - заявил он.

Арзу Нагиев добавил, что Армения продолжает скрывать потери в боях, поскольку не хочет сообщать об использовании иностранных боевиков. "Армения не говорит об этом, потому что, я предполагаю, в этой провокации участвовало очень много наемников - в Ереване попросту не хотят называть их число, гражданство и имена. У нас есть данные о сотнях раненых и убитых с армянской стороны. Со стороны Азербайджана все данные о погибших открыты: мы потеряли 12 военнослужащих и одного мирного жителя, убитого армянской артиллерией", - заключил депутат Милли Меджлиса.