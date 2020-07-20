Руководители этнических общин Азербайджана осудили акты военной агрессии Армении

Руководители этнических общин в Азербайджанской Республике сделали совместное заявление.

Как сообщили Day.Az в Бакинском международном центре мультикультурализма, в заявлении говорится:

"Мы решительно осуждаем акты военной агрессии, провокации, совершенные Арменией с 12 июля 2020 года в Товузском регионе Азербайджана, расцениваем их как грязную деятельность, направленную против мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы также отмечаем, что политическое руководство Армении в очередной раз безответственными и подлыми действиями серьезно препятствовало установлению мира и безопасности в регионе, с другой стороны, своим очередным поражением втянуло свой народ в хаос и нищету, еще более углубило внутренний политический кризис. В результате этих актов агрессии погибли более десяти военнослужащих Азербайджана, в том числе высокопоставленные офицеры и один мирный житель".