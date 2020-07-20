https://news.day.az/politics/1254900.html Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" - ВИДЕО
Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеоинтервью с вице-премьером, заместителем председателя, исполнительным секретарем правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедовым в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре