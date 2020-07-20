Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"

Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеоинтервью с вице-премьером, заместителем председателя, исполнительным секретарем правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедовым в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли".