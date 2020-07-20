У Армении сотни погибших в боях с Азербайджаном

Бредовая история о якобы подготовке в Турции неких сирийских боевиков для переброски на азербайджано-армянскую границу - это дно, до которого докатился-таки армянский агитпроп. Правда, сообщило об этом курдское агентство, но зная о сотрудничестве курдских боевиков с Арменией, не трудно догадаться, откуда уши растут.

Но речь сейчас не об этой фейковой новости, несерьезность которой понимают все. В связи с "сирийским" вбросом появилась интересная версия относительно того, куда подевались потери, которые понесла армянская сторона в боях на границе. Ведь потери однозначно были. И немалые. В то же время, при том, что неоднократно приходили новости о разгроме того или иного объекта на территории противника, Минобороны Армении уверенно убеждало, что потерь нет. И большого шума в тылу тоже не наблюдалось - никаких рвущихся в МО матерей и тому подобного.

Следует учесть, что азербайджанская сторона отвечала на удары противника метко и четко, и чтобы не было потерь, по ту сторону границы должна была находиться безжизненная пустыня. Но армянский Тавуш (искаженное от Товуз) далеко не пустыня, кроме того, на границе сосредоточены крупные силы, всевозможные "карательные" посты и так далее. То есть народу полно, а азербайджанские ракеты поражали цели достаточно четко. Кто-то в Армении однозначно погибал на границе. Но кто?

Наемники. Излюбленное оружие Армении. Им она пользовалась в годы карабахской войны, применяла его в дальнейшем для провокаций против Азербайджана. Не исключено, что среди них и сирийские боевики. В Сирии сильно армянское лобби, действующее в сотрудничестве с курдскими и сирийскими антитурецкими силами. В последние годы "тропа" армяно-сирийского обмена боевиками не зарастала.

Так что вброс о якобы подготовке Турцией сирийских боевиков в помощь Азербайджану может иметь совершенно конкретную цель - списать собственных покойников на противника. Кто разберет после смерти, по чьему "приглашению" гражданин Сирии был убит на границе далеких от нее стран.

Зульфугар Ибрагимов