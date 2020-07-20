МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей

В социальной сети Facebook неизвестными лицами создана фейковая (фальшивая) страница от имени министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Вилаята Эйвазова, где публикуется искаженная информация.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, министерство призывает пользователей принять во внимание тот факт, что вышеупомянутая страница является фейковой, а размещаемая на ней информация не соответствует действительности.

"Доводим до сведения, что у министерства внутренних дел Азербайджана есть официальные страницы в соцсетях и помимо этого ни один сотрудник министерства не имеет страниц в каких-либо социальных сетях.

По этой причине просим граждан не поддаваться на провокации, не подписываться на подобные фейковые страницы и следить только за официальными страницами МВД в соцсетях", - сказали в МВД Азербайджана.

Было также отмечено, что с целью расширения связей с общественностью, улучшения отношений между полицией и гражданами, а также полицией и медиа ресурсами, вот уже четыре года как функционируют официальные страницы МВД в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. На официальные страницы МВД в соцсетях также можно перейти через официальный сайт министерства - www.mia.gov.az.