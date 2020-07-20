Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим за рубежом азербайджанцам

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом, сообщает Day.Az.

В обращении говорится: "За последнюю неделю, по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, по всем направлениям были даны адекватные ответы на нападения армянских провокаторов на территорию Азербайджана в товузском направлении.

Хотелось бы отметить вашу особую роль в разоблачении и донесении до местной общественности суть грязных намерений Армении, претворяя которые захватническое государство сделало мишенью и гражданское население, осуществив различные акты вандализма. Вы, поддержав армию, продемонстрировали особое единство. Около 100 различных диаспорских организаций и активистов в 25 странах сделали около 100 обращений, в 20 странах издано и опубликовано 70 статей на 14 языках. В целом, за это время в 20 зарубежных странах была проведена 41 акция, в которых приняли участие более 10 тысяч наших соотечественников. Эти акции обязательно будут продолжены".

В обращении говорится, что по имеющейся информации армянская диаспора в панике и собирается прибегнуть к различным провокациям: "Мы уверены, что наши соотечественники дают и будут давать им адекватный ответ. На этой неделе азербайджанцы, проживающие за рубежом, будут организовывать санкционированные акции перед международными организациями, местными парламентами. Просим вас ссылаться только на официальную информацию государственных структур и призываем быть активными в донесении до мирового сообщества справедливых требований Азербайджана. Выражаем вам глубокую признательность за поддержку независимости, государственности и территориальной целостности Азербайджана. Мы гордимся вами!"