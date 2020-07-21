"Да будь проклят этот Карабах!" - армяне прозрели

Власти Армении никак не осознают, что в век высоких технологий долго скрывать правду не получится. Провалившиеся попытки морочить голову армянскому обществу в апреле 2016 года ничему Ереван не научили. И сегодня сказки о полном отсутствии потерь начинают опровергаться самими же армянами. Любому понятно, что когда в ход идут ракеты, ни одна из сторон не может обойтись без потерь. Поэтому вранье Минобороны Армении об отсутствии потерь в живой силе и технике, является неприкрытым цинизмом и издевательством над собственным народом.

В соцсетях армянские пользователи все чаще выбрасывают на всеобщее обозрение то, о чем "настоящий армянин" должен был бы молчать. А агитпроп при появлении таких откровений приписывает все фейковым профилям и "скрытым" азербайджанцам.

Но этот пользователь был проверен теми, кто поделился его комментарием. И это реальное лицо, говорящее правду.

Уточним, что "Арцахом" армянская сторона называет оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Зульфугар Ибрагимов