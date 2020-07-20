https://news.day.az/politics/1254953.html В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе, инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.
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