Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" провела несколько блиц-конференций в онлайн-режиме, посвящённых военным действиям, начатым 12-го июля на границе между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На очередную встречу из этой серии был приглашён депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков. Не раз гостивший на Святой Земле Мусабеков является большим другом Израиля. С самого начала депутат приветствовал своих друзей и всех присутствовавших на конференции израильтян и выразил надежду на скорое посещение Израиля после окончания пандемии коронавируса.

Являясь опытным политологом, наблюдавшим за событиями армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с самого его начала, Расим Мусабеков дал обширный комментарий с анализом причин, из-за которых затянулся этот вялотекущий конфликт на Кавказе.



Несмотря на то, что, так называемая "НКР" не признана ни одной страной в мире (включая Армению) и ни одной сколь-нибудь серьёзной общественно-гуманитарной или политической организацией, а территориальная целостность Азербайджана признана ООН и всеми другими крупными организациями мирового масштаба, освободить захваченные Арменией территории мирным путём представляется слишком сложным процессом по той причине, что страна-оккупант не идёт на мирные переговоры и игнорирует не только решения Минской группы, но и четыре резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном и безоговорочном освобождении оккупированных территорий Азербайджана, включающих Нагорный Карабах и семь прилегающих районов.



Участок границы с Азербайджаном, на котором Армения спровоцировала военные действия 12-го июля, был выбран не случайно, ведь именно неподалёку от этого участка пролегают важные энергетические и железнодорожные маршруты, по которым Азербайджан поставляет в Грузию, в Турцию и в Европу углеводороды. Армения не может участвовать в данных экономически выгодных для всех участников проектах до тех пор, пока она не освободит азербайджанские территории. Ясно, что оставшуюся в стороне от этой выгодной сделки века Армению раздражают пролегающие всего в 20-ти километрах от её границы газо- и нефтепроводы и ей остаётся лишь вносить военную дестабилизацию путём провокаций. В дальнейшем Армения рассчитывала включить в эту "переделку" и Россию, которая по логике, как член ОДКБ должна была бы вступиться за Армению, т.е. начать военные действия против Азербайджана. Однако с самого начала Россия отказалась от этой идеи, заявив прямым текстом, что Азербайджан воюет на своей территории, а значит, не может считаться агрессором. Таким образом, Россия дала понять, что в данном случае и провокатором, и агрессором является Армения, а потому Россия просто "умывает руки".

Военные действия в настоящее время приостановлены и очередной план Армении дестабилизировать обстановку в регионе претерпел фиаско.