Отозван постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО

20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности постоянного представителя Азербайджана при ЮНЕСКО Анара Габиль оглу Керимова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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