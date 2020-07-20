https://news.day.az/politics/1254967.html Отозван постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Отозван постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности постоянного представителя Азербайджана при ЮНЕСКО Анара Габиль оглу Керимова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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