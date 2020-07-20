https://news.day.az/politics/1254970.html Президент Ильхам Алиев назначил временно исполняющего обязанности министра культуры
20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра культуры Анара Габиль оглу Керимова временно иcполняющим обязанности министра культуры.
Президент Ильхам Алиев назначил временно исполняющего обязанности министра культуры
20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра культуры Анара Габиль оглу Керимова временно иcполняющим обязанности министра культуры.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ранее другим своим распоряжением глава государства назначил Анара Керимова на должность первого заместителя министра культуры Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре