Президент Ильхам Алиев назначил временно исполняющего обязанности министра культуры

20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра культуры Анара Габиль оглу Керимова временно иcполняющим обязанности министра культуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ранее другим своим распоряжением глава государства назначил Анара Керимова на должность первого заместителя министра культуры Азербайджана.