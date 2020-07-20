Анар Керимов назначен первым заместителем министра культуры

20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Габиль оглу Керимова первым заместителем министра культуры. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.