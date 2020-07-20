https://news.day.az/politics/1254971.html Анар Керимов назначен первым заместителем министра культуры - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Анар Керимов назначен первым заместителем министра культуры - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Габиль оглу Керимова первым заместителем министра культуры.
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