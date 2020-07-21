Армянский боевик опозорил весь Сочи

Бывший боевик, ныне заделавшийся в политологи Араик Степанян - завсегдатай идущей на Первом канале передачи "Время покажет". В этот раз он подключился к эфиру из Сочи, куда отправился погреть свои косточки.

Море, солнце, песок, курортная толчея как в советские времена, танцы, рестораны, сплошные удовольствия. Степанян с таким смаком расписывал все происходящее, что у сидевших в студии от зависти аж скулы свело. Действительно, за месяцы пандемии люди просто отвыкли от подобных картин беззаботного отдыха и веселья без оглядки на вирусы.

А почему без оглядки? Пандемия вроде как еще не закончилась. И вот тут-то сказка, рассказываемая Араиком Степаняном превратилась в хоррор. Он не сумел выдержать настрой и поведал, как плохо обстоят дела с мерами самозащиты в этом курортном городе. Тысячи людей на пляже - и ни одного в маске, дистанции никакой, общепит бурлит. Хотя политолог пытался рассказывать об этом бодро, но тон оптимистичного репортажа все равно изменился. В бочку меда была добавлена огромная ложка дегтя, мгновенно повернувшая ситуацию на курорте другой стороной. Да, море это прекрасно, погода супер, но вся эта толпа радостно загорающих людей стала выглядеть как сборище камикадзе, приехавших в Сочи только для того, чтобы поделиться своим коронавирусом или прихватить чужой.

Спасибо Араику Степаняну...