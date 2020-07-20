Очередная серия шоу злословия т.н. "Национального совета"

Шоу злословия так называемого "Национального совета" продолжается.

Так, в ходе очередной серии шоу злословия т.н. "Национального совета" и ПНФА, они сами же в очередной раз разоблачают шоу блокады Али Керимли. В этот раз в оппозиции ругани никто не избежал.

В представленном видеоматериале член "совета" Видади Миркямал говорит: "Давайте я подключу к конференции Али Керимли", на что член Президиума ПНФА Вахид Магеррамли отвечает: "Нет, нет не надо".

Далее становится ясно, что на этот раз в качестве жертв были избраны глава информагентства "Туран" журналист Мехман Алиев и член партии Real Натиг Джафарли.

Ганимат Захидов говорит, что Мехман Алиев - точная копия Ильгара Мамедова.

"Мехман Алиев - беспринципный человек", - поддерживает предыдущего "спикера" Видади Миркямал.

В этот момент "объявляется" Гюльтакин Гаджибейли.

"По поводу Мехмана Алиева согласна с Видади Микрямалом, он беспринципный человек. Но он пока еще не точная копия Ильгара Мамедова, пока еще", - говорит Гаджибейли.

Затем отмечает, что Натиг Джафарли - невоспитанный, бесчестный, гнусный, подлый человек, достойный самых оскорбительных слов.

Следом также Видади Миркямал, Вахид Магеррамли, Ганимат Захидов в подтверждение ее слов, соглашаются, что это бесчестные и невоспитанные люди.