Парламенты многих стран и международные организации выразили поддержку Азербайджану

Парламенты ряда стран, а также многочисленные международные парламентские организации выступили с заявлениями в поддержку Азербайджана в связи с армянской провокацией, совершенной в Товузском направлении государственной границы.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса (парламент), с заявлениями в поддержку Азербайджана выступили председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, а также многочисленные депутаты турецкого парламента, глава Группы межпарламентской дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, а также сопредседатель Группы дружбы Пакистан-Азербайджан, председатель постоянного комитета Сената Пакистана Мохамед Талха Махмуд, члены итальянского Сената Вито Петрочелли, Мария Рицотти, Россана Болди, Стефано Лучиди, Джанлука Кастальди, Паоло Гримольди, Комиссия по внешним связям Сената Колумбии, председатель Группы дружбы Мексика-Азербайджан Агустин Гарсия Рубио, глава Группы дружбы в Палате депутатов Бразилии Клаудио Кахадо, депутаты иранского парламента, зампредседателя Общественной комиссии Вали Исмаили, член Палаты представителей Индонезии Ангия Эрма Рини, председатель иракской партии "Туркменели" Рияз Сарыкахъя, генсек ТЮРКПА Алтынбек Мамаюсупов, генсек ПА Организации исламского сотрудничества Хурайчи Нияс.

В заявлениях выражается поддержка суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, резко осуждается провокация, совершенная Арменией на государственной границе с Азербайджаном, и подчеркивается недопустимость таких действий. В то же время отмечается, что факт армянской оккупации, которая продолжается уже около 30 лет, полностью противоречит нормам и принципам международного права.