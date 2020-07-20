https://news.day.az/politics/1255115.html Генсек ООН: полномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал бы катастрофой
Генсек ООН: полномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал бы катастрофой
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен нарастанием напряженности между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН с глубокой обеспокоенностью следит за напряженностью между Азербайджаном и Арменией, - сказал он. - Он призывает обе стороны к максимальной сдержанности. Полномасштабный конфликт между двумя странами стал бы катастрофой".
Отвечая на вопрос ТАСС, Дюжаррик пояснил, что представители ООН "осуществляли контакты на разных уровнях с представителями обеих стран", чтобы призвать их к деэскалации.
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