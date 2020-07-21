Пашинян снова унижен: втянуть Москву в войну не удалось

Не успев остыть пушки на границе Армении и Азербайджана после 5-дневных боев, как в Ереване уже звучат обвинения в сторону ОДКБ и России. По мнению армянских политиков, оказывается, ОДКБ должна была вмешаться в конфликт, инициированной армянскими военными на границе и это даже несмотря на то, что Азербайджан оборонялся не нарушая границ Армении. Так, член комиссии Нацсобрания Армении по обороне и безопасности Геворг Горгисян выступил с обвинениями в адрес организации, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

"Как минимум, следует обсудить в ОДКБ, почему не последовало реакции, или как писали в прессе, был призыв к миру и сдержанности с обеих сторон, что представляет собой абсолютно безадресное и беззубое заявление, которое попросту неприемлемо и недопустимо со стороны военной структуры", - посчитал Горгисян и даже привел в пример НАТО.

"Если бы, например, было совершено нападение на страну-член НАТО, я не думаю, что со стороны НАТО последовал подобный ответ. В конце концов, эта структура до сих пор не предприняла никаких реальных действий, то есть у нас, вроде существует формальная структура. Сейчас тот момент, когда организация впервые могла поддержать государство-член ОДКБ, которое подверглось нападению, к сожалению, мы этого не увидели. Я думаю, что этот вопрос должен стать предметом обсуждения", - сказал он.

По словам Горгисяна, то, что ОДКБ поставила знак равенства между государством - своим стратегическим партнером, и государством, не являющимся членом ОДКБ, непонятно и недопустимо: "Если мы являемся членом военного альянса и происходит нападение, альянс должен отреагировать соответствующим образом. Почему он не поступил так, сделал не должным образом, все это следует обсудить в рамках ОДКБ во время предстоящей встречи".

А депутат фракции "Мой шаг" Тигран Карапетян по этому поводу отметил, что рассчитывал на крайне жесткий ответ ОДКБ: "Мы ожидали жесткого ответа от ОДКБ, но так и не дождались".

При этом, абсолютное большинство экспертов уверены, что Азербайджану незачем было нападать на Армению в не зоны Нагорного Карабаха. Вероятно, что прозападные власти Армении, решили такой авантюрой вовлечь Россию и ОДКБ в новый конфликт на Кавказе.