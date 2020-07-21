"АзИз" обратилась в Кнессет с призывом возобновить работу парламентской ассоциации Израиль-Азербайджан

20 июля президент "АзИз" Лев Спивак направил Председателю Кнессета Яриву Левину официальное письмо, в котором призвал срочно возобновить работу парламентской ассоциации Израиль-Азербайджан в связи с военными действиями в Товузском районе Азербайджанской Республики, на границе между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В письме, среди прочего, говорится: "Азербайджан и Израиль связывают дружеские отношения и плодотворное стратегическое сотрудничество. Это чрезвычайно важно, ибо Азербайджан является мусульманской страной, граничащей с Ираном. Правительство Израиля на протяжении последних десятилетий успешно работает в направлении укрепления связей и сотрудничества с Азербайджаном.

В эти дни Азербайджан, как никогда, нуждается в поддержке, в призыве мирового сообщества к незамедлительному прекращению нарушений международных договорённостей и резолюций ООН, нарушений его суверенных границ, враждебных действий, угрожающих жизни ни в чём не повинных мирных граждан.

Мы призываем Кнессет срочно возобновить деятельность парламентской группы Израиль-Азербайджан и созвать её на чрезвычайное заседание.

Это внесёт большой вклад в разъяснение сложившейся ситуации.

Созыв парламентской группы будет отражать готовность Кнессета поддерживать постоянные, значимые и крепкие парламентские отношения в период мировой нестабильности на фоне пандемии и возникших в связи с этим политических и экономических проблем.

Господин Председатель Кнессета, пришло время проявить солидарность с истинными друзьями Израиля!

Находясь в постоянном контакте с членами правительства и парламента дружественного Азербайджана, мы знаем, насколько важно сейчас для Баку проявление доброй воли и солидарности, коим может стать созыв парламентской группы. Кто, как не мы, народ Израиля, понимает и ценит проявления солидарности в трудные времена. Сегодня у нас есть возможность показать пример и выразить солидарность с верным и мужественным другом - Азербайджаном!".

Копии письма, направленного Председателю Кнессета Яриву Левину, были также отправлены премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, министру иностранных дел Габи Ашкенази, председателю комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузеру, депутату Кнессета Авигдору Либерману, председателю партии Наш Дом Израиль, в прошлом - главе парламентской ассоциации Израиль-Азербайджан, и другим депутатам Кнессета.

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" - негосударственная организация, которая уже более 12 лет координирует деятельность азербайджанской и израильской диаспор и пропагандирует мероприятия, направленные на развитие международных отношений, внешнеэкономических и политических связей, занимаясь организацией различных курсов, семинаров, круглых столов, встреч и выставок. В Израиле сегодня проживает сплоченная община выходцев из Азербайджана, насчитывающая около 70 тысяч человек, сохранивших тесную связь со страной исхода и поддерживающих постоянные контакты с родственниками, друзьями и представителями правительства в Баку.

Именно международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" организовала и провела 17 июля митинг солидарности с Азербайджаном на перекрёстке Цабар (Кирьят Бялик) в связи с возобновившимися 12 июля военными действиями в Товузском районе Азербайджанской Республики. Участники митинга держали транспаранты на иврите, русском и английском языках, осуждающие спровоцированные Арменией военные действия на границе с Азербайджаном и призывающие остановить агрессию и освободить оккупированные Арменией территории Азербайджана.