Галина Ниязова: Армения утратила доверие своих союзников из-за провокационной политики властей

Военная провокация Армении на границе с Азербайджаном вызвала огромный резонанс в мире. Армянские власти рассчитывали привлечь внимание к ситуации и заручиться помощью потенциальных союзников, поскольку единолично противостоять Азербайджану, Армения не может.

Как передает Day.Az, об этом заявила Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, комментируя провокацию Армении на границе с Азербайджаном в направлении Товузского района.

"Для этого нужен достаточный запас прочности - отличное военное оснащение, мотивированные людские ресурсы, развитая экономика. Всего этого у Армении нет. Как показал опыт последних дней, нет у Армении и союзников, готовых бросить ресурсы своих стран на помощь этой стране. Армения утратила доверие своих союзников из-за провокационной политики властей.

Азербайджан незамедлительно поддержала Турция, осудив провокацию Армении на границе.

Затем ОДКБ, организация на помощь которой так откровенно рассчитывала Армения, призвала к незамедлительному прекращению огня и дальнейшей эскалации конфликта.

Москва выразила озабоченность сложившейся ситуацией и готовность выступить посредником на переговорах.

Многие страны открыто поддержали Азербайджан, осудив действия Армении, как нарушающие нормы международного права, как страны-агрессора, совершившей нападение в период распространения пандемии, в то время как ООН призвала все страны к прекращению военных действий ради противостояния общей проблеме - эпидемии коронавируса", - отметила Ниязова.

По мнению российского эксперта, позиция Армении "сражаться, не сражаясь", то есть выступить зачинщиком и тут же спрятаться за чужими спинами, не нова.

"Но на этот раз действия Армении оказались настолько хаотичными и непродуманными, она привлекла столько зрителей к своему спектаклю, что волна возмущения и недовольства ушла уже далеко за пределы региона.

Невозможно оставить без внимания тот факт, что власти Армении дестабилизируют ситуацию в регионе и создают угрозу безопасности, как своему собственному населению, так и другим участникам международных отношений.

Безответственность и недальновидность такой политики губительна для государства.

Неуважение властей Армении к собственному населению выражается и в том, как именно армянские средства массовой информации освещали происходящие события.

Замалчивание людских потерь, фейковые новости о сбитом дроне и якобы захвате азербайджанских территорий - попытка подобной дезинформации в век развития информационных и военных технологий, когда неправду раскрыть так же легко, как сфабриковать, не может не вызывать недоумение.

Очевидно, что таким образом намеренно подрывается доверие населения к властям Армении, а со стороны мирового сообщества только усиливается непонимание и неприятие", - подытожила российский эксперт.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.