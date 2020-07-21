Уничтожены два беспилотника Армении

21 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в 00.30 предприняли попытку осуществить разведывательные полеты над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Агдамского района фронта, а в 08.45 утра над позициями в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, оба БПЛА противника были немедленно обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО ВВС Азербайджана.