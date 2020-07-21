Тунзаля Агаева: Среди нас есть лжепатриоты, толкающие людей на провокации

Среди нас есть лжепатриоты, толкающие людей на провокации, сказала в интервью в видеопроекте АМИ Trend "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева.

"Мы должны самым решительным образом пресекать действия таких людей, ни в коем случае не идти у них на поводу, не допускать подобных инцидентов как в реальном, так и виртуальном мире. И в этом следует полагаться на свой разум и прогрессивное мировоззрение. Есть люди, которые воспользовавшись ожесточенными боями на азербайджано-армянской границе, пытались организовать провокации в столице и регионах. Это настоящие враги! Мы должны быть всегда на страже интересов государства и народа, доверять только проверенной информации и не верить недостоверным источникам, не реагировать на провокационные призывы", - отметила Тунзаля Агаева.

По словам народной артистки, азербайджанская армия дала достойный отпор врагу, совершившему очередную провокацию.

"Наш народ всегда готов к битве! На границе в Товузском районе, где была совершена армянская провокация, наша славная армия и героические солдаты и офицеры дали врагу достойный отпор, который отступил, неся большие потери. В эти дни мы многое пережили, в городах и регионах страны прошли массовые митинги протеста против армянской оккупации, что в очередной раз показало нашу солидарность. Мы вновь показали, что всегда находимся рядом с Президентом и достаточно одного слова Верховного Главнокомандующего, чтобы люди стали добровольно записываться в армию, рваться на фронт, чтобы освободить наши оккупированные земли. Естественно, никто не хочет кровопролития, но есть истина, что войн без жертв не бывает и память о шехидах будет вечно жить в наших сердцах. Жестко отвечая врагу, мы мстим за пролитую кровь наших шехидов!", - добавила Тунзаля Агаева.

Ниже представлена полная версия видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah".