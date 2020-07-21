В Страсбурге прошел марш в знак протеста против вооруженных провокаций Армении

20 июля в Страсбурге прошел марш в знак протеста против вооруженных провокаций и нападения Армении на нашу страну в направлении государственной границы в Товузском районе, а также продолжающейся военной оккупации азербайджанских земель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на постоянное представительство Азербайджанской Республики в Совете Европы, в марше приняли участие представители азербайджанской и турецкой общин, азербайджанские студенты, обучающиеся в Страсбурге, и представители местного сообщества, которые дружелюбно относятся к нашей стране.

Марш, организованный Ассоциацией азербайджанских студентов во Франции (ASEAF), начался перед штаб-квартирой Совета Европы и продолжился демонстрацией перед административным зданием постоянного представительства Армении при этой организации. Во время марша, в ходе которого развевались флаги Азербайджана, Турции и Франции, участники несли плакаты с лозунгами "Конец армянской агрессии" и "Карабах - это Азербайджан!", скандировали лозунги с требованием положить конец агрессивной и захватнической политике Армении, а также раздавали местным жителям брошюры о нагорно-карабахском конфликте и недавних провокациях со стороны Армении. Во время марша также была почтена память героических военнослужащих Азербайджана и нашего мирного жителя, погибших во время недавних боев, и выражена поддержка азербайджанской армии.

После марша-демонстрации со стороны участников были озвучены обращения к Генеральному секретарю Совета Европы, президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы, президенту Европарламента и дипломатическим представительствам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Страсбурге, а также призыв к решительным мерам для того, чтобы положить конец захватнической политике Армении.